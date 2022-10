„Potvrzuji, že koalici ve Žďáře nad Sázavou budou tvořit čtyři subjekty. Jedná se o Žďár živé město, ANO 2011 a Nezávislí, KDU-ČSL a SOS – Spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislí. Rozložení sil v radě je v následujícím poměru. Žďár živé město bude mít čtyři zástupce v radě, jsou jimi Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil, Karolína Kostečková a David Filip. ANO bude mít v radě dva zástupce, kterými jsou Jaroslav Hedvičák a Radek Zlesák. KDU-ČSL bude mít také dva zástupce a to Rostislava Dvořáka a Romanu Bělohlávkovou a jedním zástupcem za ČSSD bude Vladimír Novotný,“ vyjmenoval posty lídr Žďáru živého města Martin Mrkos.

Ve Žďáře se dohodli také na tom, že i nadále budou tři uvolněné pozice. To znamená dva místostarostové a starosta. Na pozici starosty bude za Žďár živé město jako lídr uskupení nominován Martin Mrkos. „ANO a KDU-ČSL budou mít místostarosty. Za KDU-ČSL zůstane místostarostou Rostislav Dvořák. Za ANO Jaroslav Hedvičák,“ sdělil Mrkos.

Zvolený zastupitel z ANO Radek Zlesák dnes ráno v tiskové zprávě informoval, že na post uvolněného místostarosty bude nominován zvolený zastupitel za hnutí ANO a Nezávislí předseda Sportovní komise v minulém volebním období Jaroslav Hedvičák.

Lídryně ANO Ludmila Řezníčková považuje situaci za zradu. „Podrazili mě vlastní lidi, protože nestáli za svým lídrem. Hodili mě přes palubu s tím, že musíme jít do koalice. Já jsem trochu prosazovala opozici, ale potom jsem to vzdala, protože to nemělo smysl. Kdybychom byli jednohlasně pro opozici, tak bychom tam šli. Protože jsme ale nebyli jednohlasní, tak jsem ustoupila. Nikdo jiný, než pan Hedvičák neprojevil zájem o funkci místostarosty místo mě, protože já jsem byla lídr a měla jsem být místostarostou. Bohužel požadavek od našeho koaličního partnera, který byl neadekvátní a nefér byl, abych já nebyla místostarostkou,“ řekla Řezníčková.

Odmítnutí nominace Řezníčkové na post místostarostky okomentoval Martin Mrkos tak, že Žďáru živému městu jde o to, aby byla rada složená z kompetentních lidí, kteří potáhnou za jeden provaz. „A u kterých bude fungovat důležitá týmová chemie,“ dodal Mrkos.

Ve Žďáře budou ve čtvrtek podepisovat memorandum a příští týden koaliční dohodu.

