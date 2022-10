V Novém Městě na Moravě usedne do křesla staronový starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město). Nic se nemění ani ve Velkém Meziříčí, kde post starosty obhájil Alexandros Kaminaras, jehož uskupení společně VM ve městě zvítězilo s drtivou převahou. Kaminaras se na vedení města v dalším volebním období těší a z úspěchu má radost. „Těší mě to a nabíjí energií, která bude potřeba. Jsem z toho nadšený, přál jsem si, aby to alespoň přibližně takto dopadlo. Nečekal jsem až takový úspěch a jsem za to hrozně rád,“ řekl Kaminaras.

Naopak na nového starostu se po téměř osmnácti letech mohou těšit v Bystřici nad Pernštejnem. Je jím Martin Horák (Sdružení za rozvoj Bystřického regionu), který nahradí Karla Pačisku. „Mé loučení není trpké, ale klidné. Rozhodl jsem se tak sám. Věk se nedá zastavit a tak jednou nastane chvíle, kdy je třeba předat žezlo někomu dalšímu,“ vyjádřil se Pačiska.

Také ve Svratce zvolili zastupitelé po dvanácti letech nového starostu. Petr Řádek z uskupení Starostové pro občany nahradí ve funkci Františka Mládka, který vedl město po tři volební období. Mládek nyní zastane funkci místostarosty. S novým vedením města souhlasí místní Marek Musil, chválí ale také práci toho předchozího. „S volbou nového vedení jsem spokojený. Ale i to předchozí udělalo ve Svratce spoustu práce a věřím, že nové vedení na tuto dobrou práci naváže,“ sdělil Musil.

Velkou Bíteš povede žena. Milana Vlčka ze Sdružení za zdravé město bez kamionů nahradí Markéta Lavická z KDU-ČSL, pro kterou byla funkce trochu nečekaná. Navrhovaný starosta za KDU-ČSL byl nejdřív Tomáš Kučera, který je také lídrem kandidátky. S jeho funkcí měli problém zastupitelé z ČSSD a Kučera tak nezískal podporu většiny zastupitelů. Navržená Markéta Lavická poté potřebnou podporu získala. „Je to nečekané, ale jsem za to ráda. Dnes už v nové funkci pracuji a seznamuji se s úřadem,“ uvedla.

V městysi Sněžné obhájila post starostky lídryně kandidátky Tým pro Sněžné Renata Dvořáková, která vedla městys již v minulém volebním období. V Křižanově také už druhé volební období obhájil post starosty Ivo Klimeš ze Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD.

V Měříně je znovuzvoleným starostou Jiří Servít z ODS. Funkci vykonává již sedmnáctým rokem. „V roce 2005 jsem nastoupil do poloviny volebního období a od toho roku jsem starostou Měřína,“ řekl Servít.

Ve Vojnově Městci mají nového starostu Martina Havlíčka z KDU-ČSL. Ve Strážku zvolili členové zastupitelstva Vlastimila Tvarůžka z ČSSD. V Radostíně nad Oslavou se prvním mužem radnice stal Antonín Váša z KDU-ČSL. V městysi Ostrov nad Oslavou zvolilo zastupitelstvo Ludvíka Martínka z ODS.

Pro tajnou volbu se rozhodli v Novém Veselí a Jimramově. V prvním případě uspěl Zdeněk Křivánek (KDU-ČSL), v tom druhém Josef Homolka (KDU-ČSL).

Do čela Bohdalova se na čtyři roky postaví Arnošt Juda, lídr uskupení SNK pro Bohdalov a Chroustov. (ras)