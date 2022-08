Nejstarší kandidát na Žďársku kandiduje za komunisty. Ti nejmladší chtějí hlas

Pětasedmdesátiletý věkový rozdíl. V komunálních volbách na Žďársku se věk kandidátů pohybuje od 18 do třiadevadesáti let. Volby do zastupitelstev obcí se rychlým tempem blíží.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal