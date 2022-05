Aby NASA ilustrovala, jak dobře je nový vesmírný dalekohled připraven "do služby", nasdílela na své sociální sítě snímek pořízený jedním z jeho přístrojů, zvaným Mid-Infrared Instrument neboli MIRI (jde o přístroj obsahující kameru pro střední infračervenou oblast a zobrazovací spektrometr, pozn. red.).

Nový snímek, zachycující jednu z nepříliš vzdálených galaxií, pak NASA porovnala se záběry téže galaxie, pořízené již dříve Spitzerovým vesmírným dalekohledem.

NASA's James Webb Telescope is all in alignment! ​NASA just shared an image taken previously by NASA's Spitzer Space Telescope morphing into the same galaxy taken by Webb. What an upgrade!

​?: Spitz: NASA/JPL MIRI: NASA/ESA/CSA/STScI pic.twitter.com/ZhMKveQgvT