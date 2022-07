Nejznámější přístroj v historii astronomie je beze sporu Hubbleův vesmírný dalekohled. Pomohl vědcům určit stáří vesmíru, potvrdit přítomnost supermasivních černých děr a poskytnout snímky všech planet ve Sluneční soustavě.

Webbův teleskop však slibuje dosavadní poznání posunout na ještě vyšší úroveň, a to díky 21,3 metru širokému primárnímu segmentovému zrcadlu, které je schopné detekovat slabé infračervené světlo z doby, kdy začaly „svítit“ hvězdy po Velkém třesku.

Vědci tak mohou vidět, jak hvězdy vypadaly ve svých počátcích. Poskytne jim to nový pohled na roli temné hmoty a temné energie v kosmickém vývoji. Teleskop disponuje také pokročilým slunečním štítem a celý se dá složit jako origami, píše portál Inverse.

Vesmírný teleskop se nachází na oběžné dráze Země už od Štědrého dne, kdy byl vypuštěn. Za půl roku jeho působení dolaďovali inženýři a vědci všechny náležitosti, včetně zaměření dalekohledu a optimalizaci výkonu čtyř vědeckých přístrojů. První zveřejněné snímky pak mají dokázat, že je Webb opravdu schopen velkolepých výsledků.

Na fotografiích by se mělo podle dosud zveřejněných informací objevit pět vesmírných úkazů, mezi kterými jsou dvě mlhoviny a Stephanův kvintet, skupina pěti galaxií v souhvězdí Pegase. „Uvidíme také příklad toho, jak se galaxie vzájemně ovlivňují a rostou, a jak tyto kataklyzmatické srážky mezi galaxiemi pohánějí proces vzniku hvězd,“ řekl vědec Klaus Pontoppidan.

V neposlední řadě předvede vědecký tým Webbova teleskopu snímek exoplanety a první chemické otisky z její atmosféry. Díky tomu odhalí složení atmosféry, které by mohlo zahrnovat plynný kyslík, dusík a oxid uhličitý. Stejné pozorování by pak mohlo odkrýt chemikálie svědčící o biologických procesech, které spojujeme se životem. Vědci by tak měli více informací o tom, do jaké míry jsou exoplanety obyvatelné.

On Tuesday morning, NASA will release the first full color images from JWST. It's making me very emotional, tbh. Below are the targets of these images, shown from the ground, or from Hubble, or in an artist's rendition. Let's talk about these targets a little bit in advance! pic.twitter.com/n34jWWfAjn