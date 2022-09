NASA nejprve informovala, že řeší potíže s únikem paliva při tankování. "Při pokusu dostat palivo do rakety byla zjištěna netěsnost. Dosavadní pokusy o nápravu byly neúspěšné," oznámila nejprve na twitteru. Později uvedla, že problém se nepodařilo vyřešit a že start se odkládá.

Při prvním pokusu v pondělí 29. srpna NASA start zrušila, když experti zjistili problém s jedním ze čtyř raketových motorů SLS. Ten se nechladil na požadovanou teplotu minus 250 stupňů Celsia a místo toho byl o pět stupňů teplejší. Aby se předešlo stejné chybě, chystala NASA na dnešní start pozměněný proces tankování paliva.

Při této testovací misi Artemis I má Orion bez posádky obkroužit zemskou družici a vrátit se na Zemi. V případě úspěchu mají následovat cesty na Měsíc s posádkou. Podle současného plánu má modul Orion s posádkou obletět Měsíc v roce 2024 a při misi Artemis III mají na jeho povrchu stanout dva lidé.

Vizualizace základny na Měsíci. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Zatím není jasné, na kdy NASA naplánuje další pokus o start rakety SLS. Nejprve se objevily informace, že by to mohlo být už v pondělí. Podle šéfa NASA Billa Nelsona, jehož citovala agentura AP, by mohlo řešení dnešního technického problému odložit start rakety až na říjen.