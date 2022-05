Mnozí si tak kladou otázku, co nebo kdo mohl takový útvar na rudé planetě vytvořit a zda může jít o jakýsi tunel pro mimozemské obyvatele, vchod do prostoru ve skále nebo rovnou o portál do jiného vesmíru.

Fotografie kupodivu není falšovaná. Jde o fragment záznamu povrchu Marsu, kterou zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Odhaluje část geologického útvaru známého jako Greenheugh Pediment, který zachytila kamera Mast na palubě roveru Curiosity 7. května 2022 nebo také 3466tý solární den na Marsu. Curiosity je kosmická sonda americké NASA určená pro průzkum povrchu planety.

Snímek, který se ve velkém začal šířit na internetu, je však několikanásobně zvětšeným kouskem původní mozaiky fotografií. Skutečnost je tak mnohem méně vzrušující, než kam mířily divoké dohady uživatelů. Záhadné "dveře" jsou totiž s největší pravděpodobností jen obyčejnou puklinou ve skále.

Napětí v kameni, při němž se část skály zřejmě odlomila, podle webu Science Alert mohlo způsobit i zemětřesení na Marsu. Začátkem května totiž na rudé planetě došlo k dosud největšímu otřesu vůbec a vědci stále pracují na tom, aby zjistili, co jej způsobilo.

Definitivní konec všem dohadům pak přinesli odborníci z Laboratoře proudového pohonu NASA, podle kterých jde skutečně jen o velmi přiblížený záběr na štěrbinu na povrchu Marsu. „Otvor má napříč pouze 45 centimetrů. V místě tohoto výběžku se shodou náhod protíná několik lineárních zlomů ve skále,“ vysvětlil mluvčí laboratoře pro server Snopes.

Zvláštní útvar na povrchu Marsu připomíná mimozemskou bránu.Zdroj: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Větší představu tak nabízí verze původního snímku složená z vícero fotografií vozítka Curiosity, na které je tvar brány ve skále vidět v horní části uprostřed, na pravé straně od tenké černé linie na obrázku. „Když si snímek oddálíte, otvor je opravdu velmi malý a vypadá skutečně jako štěrbina v kameni,“ dodal mluvčí.

O tom, zda byl na Marsu v minulosti skutečně život a jak případně žili a vypadali jeho původní obyvatelé, tak můžeme opět jen spekulovat.

Podobné vesmírné dohady vyvolal v minulosti také podivný objekt ve tvaru krychle, který loni na Měsíci zahlédlo čínské vozítko Yutu 2. Tehdy se po dalším zkoumání ukázalo, že domnělá „mimozemská chýše“ byl prostě jen další kus kamene, kterému kvádrový tvar poskytly až triky se světlem a perspektivou.

China's Yutu-2 rover saw what appeared to be a strange, cube-like object on the surface of the Moon from afar last month. Now that the rover is closer, turns out it's just a rock. Or maybe even a boulder. That is a nice boulder. https://t.co/nO41wHfEDv pic.twitter.com/GVdsQu94Zv