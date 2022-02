Následné průzkumy objevily další lesklé reflexní skvrny, které naznačovaly dokonce celou síť podzemních jezer.

Takový objev by byl zlomový. Na Zemi jsou podzemní vodní útvary místy, kde se nachází mikrobiální život, jehož přežití závisí zejména na chemických reakcích, nikoliv na slunečním záření. Nález takových ploch by mohl představovat další indicii přibližující vědce k odpovědi na léta pokládanou otázku. Je na Marsu život?

Poslední výzkumy ale bohužel odborníky od odpovědi opět vzdalují. Mars je totiž pravděpodobně příliš studený na to, aby v něm byly nádrže plné kapaliny.

„Aby se voda v kapalném skupenství udržela tak blízko pod povrchem, je k tomu potřeba jak velmi slané prostředí, tak silný, lokálně generovaný zdroj tepla. Nic z toho jsme ale bohužel v oblasti doposud neobjevili,“ říká pro Science Alert planetární vědec Cyril Grima z Texaské univerzity.

Co jsou tedy tyto lesklé reflexní skvrny, když ne voda? Nejnovější studie naznačuje, že by podobnou odrazivost jako signál detekovaný v roce 2018 přístrojem MARSIS, mohl mít zamrzlý jíl. Stejně jako zmrzlá hlína zde na Zemi vysoce odráží radary, je toho schopná i sopečná horina, která je bohatá na kovy, kterých má Mars obrovské zásoby.

Grima a jeho kolegové použili v nové studii data z MARSIS za poslední tři roky. Přes celou radarovou kouli Marsu položili virtuální ledovou vrstvu a hledali reflexní skvrny podobné těm, které byly před časem detekovány jako voda. A našli je. Byly rozptýleny ve všech zeměpisných šířkách. Výzkumníci následně porovnávali tyto plochy s již známými útvary na Marsu a přišli na to, že tvar tajemných skvrn odpovídá terénu, který vytvořila sopečná činnost.

Následující mise dálkového průzkumu rudé planety se budou zaměřovat na další monitorování ledové čepičky, aby zjistily, zda je tato nová interpretace pravděpodobná a tajemství velkých lesklých skvrn opravdu spočívá v zmrzlé hlíně.

Nová studie, vyvracející teorie o jezerech plných vody, nabízí další možnosti a cesty k rozsáhlejším výzkumům. Konkrétně mohou pomoci lépe porozumět historii vody na Marsu. „Myslím si, že krása tohoto nálezu spočívá v tom, že i když popírá původní myšlenku o přítomnosti kapaliny na planetě, otevírá další možností bádání. Poskytuje přesná místa, kam se vydat hledat důkazy o prastarých jezerech a korytech řek. Můžeme nahlédnout do dávné minulosti před miliardami let a pochopit důvod vysychání Marsu,“ říká ke studii zveřejněné v Geophysical Research Letters vědec Ian Smith, který vedl výzkum o teorii zamrzlé hlíny.

