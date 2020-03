- Krajská hygienická stanice 567 564 551 (Po - Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 14.30)

Krizová linka: telefon 566 650 866, e-mail koronavirus@khsjih.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

JAK JE TO S AKCEMI NA ŽĎÁRSKU?

Festival vína, 14. března, DK Žďár nad Sázavou – zrušeno

Koncert a autorské čtení v Káčku, sobota 21. března - přesunuto na neurčito

Argema, pátek 20. března - zrušeno (kvůli vrácení vstupného zakoupeného v předprodeji kontaktovat pořadatele)

Kabát revival + host Airback – zrušeno s náhradou na neurčito (kvůli vrácení vstupného zakoupeného v předprodeji kontaktovat pořadatele)

XVI. vinařský ples v Bystřici nad Pernštejnem - zrušeno (kvůli vrácení vstupného zakoupeného v předprodeji kontaktovat pořadatele)

Divadlo ZR – zavřeno

Kino Vysočina ZR – zavřeno

Regionální muzeum Žďáru nad Sázavou – zavřeno

Muzeum nové generace – zámek ZR – zavřeno

ZUŚ Františka Drdly Žďár nad Sázavou - zavřeno

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

2. Základní škola v Novém Městě na Moravě

Po skončení jarních prázdnin se sejde pedagogický sbor a rozhodne, jakou formou bude škola žákům poskytovat obsah učiva - studijní úkoly a podobně, které budou žáci plnit v období, kdy bude škola zavřená. Informoval o tom ředitel 2. Základní školy v Novém Městě na Moravě Jan Krakovič. Rodiče mají sledovat webové stránky školy, prostřednictvím nichž budou o všech změnách informováni.

DOPRAVA

Vzhledem k šířícímu se koronaviru a opatření, k nimž patří i uzavření školských zařízení v celé republice na dobu neurčitou, bude prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen do 13. června. Ve chvíli, kdy bude uzavření škol odvoláno, vysočinské jízdní řády se vzápětí „překlopí“ do běžného režimu, aby se školáci dostali na vyučování. Lidé by si proto na základě doporučení Kraje Vysočina měli odjezdy a příjezdy linkových autobusů předem ověřit přes web www.idos.cz. Zachování prázdninových jízdních řádů platících do 13. června, respektive až do odvolání preventivních opatření, se netýká železniční dopravy.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU