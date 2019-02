Letní multižánrový festival. Co říká pozvání pořadatelů: „Zubštejn je místo, kde čas běží trochu jinak. Zubštejn času je festival, který prožijete trochu jinak. Tři dny budeme společně na zřícenině hradu poslouchat dobrou hudbu, zkoušet zajímavé workshopy, společně tvořit, bavit se a sledovat západy slunce. Letošní téma je: „Imagination is the power of creation.“ Chybět nebude ani hudba, jóga nebo wellnes zážitky a prožitky. Kompletní program je k dispozici na internetových stránkách www.zubstejncasu.cz.