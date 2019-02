Žďárská pouť 2018

Tradiční Svatojánská pouť je ve Žďáře nad Sázavou velkou tradicí. Letos se uskuteční v termínu od 9. 5. do 13. 5. 2018. Tradiční je již také místo konání – plocha kolem zimního stadionu a sportovní haly na Bouchalkách. Žďárská pouť je druhou největší akcí svého druhu v České republice a každoročně přiláká tisíce lidí z širokého okolí.

zdarska-pout-letecke-fotografie-rc-mikrokopter-dajc-zdar-nad-sazavou-8Tak jako každý rok nás čeká široká nabídka pouťových atrakcí a to pro všechny věkové skupiny. Milovníky pouťového veselí jistě potěší, že počet atrakcí se za poslední roky moc nemění a tento počet dosahuje již čísla 100. Pro návštěvníky připomínáme jen některé názvy adrenalinových atrakcí z minulých let – Katapult Bungee, Extreme, Centifuga, Break Dance, Booster, Star Flyer, X-Factor, Twister, Peklo, Ruské kolo, Loď Pirate, Lavice nebo stále oblíbené klece. Určitě ani letos nebude chybět klasika pro malé děti: Řetízkový kolotoč, Malý řetízkový kolotoč, Autíčka, Dětský vláček, Skákací hrad, Houpačky, Aquazorbing, Jízda na ponících, Trampolíny, Létající labutě, Létající dráčci, Autodrom, Horská nebo Lochnesská dráha. Také počet prodejních stánků nabízejících upomínkové předměty, perníky, sladkosti, oblečení, občerstvení a další drobnosti se pohybuje kolem 150-ti. Máme se tedy tradičně na co těšit.