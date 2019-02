Prodejní výstava minerálů, fosílií a šperků, 7. ročník. Kolekce minerálů a fosílií z celého světa, kameny sběratelské i pro léčebné využití autorské šperky. Otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin.