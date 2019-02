Výstava brouků

Tisíce exemplářů hmyzu jsou nyní k vidění v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou. Nejnovější výstava, která představuje hmyzí poklady z muzejních sbírek, potrvá až do 20. května. Na své si na ní přijdou nejen nadšení entomologové, ale i laici a děti.

Výstava je rozdělena na dvě sekce. V té tropické návštěvníky čeká velké množství exemplářů, jež pocházejí především z Bornea, ale i z dalších exotických zemí. Druhá část expozice patří zástupcům z hmyzí říše, kteří mají domov v České republice nebo i přímo na Vysočině.

Expozici je možné navštívit denně kromě pondělí, a to vždy od devíti do dvanácti hodin a poté opět od půl jedné do pěti hodin odpoledne.