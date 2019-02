Vernisáž výstavy Velké Meziříčí v období první republiky bude zahájena ve výstavním sále muzea ve Velkém Meziříčí. K vidění budou dobové fotografie velkomeziříčských budov, průmyslových podniků, představitelů městské samosprávy či škol. Pro dokreslení prvorepublikové atmosféry nebudou chybět ani dobové tiskoviny či plakáty, sbírkové předměty například oděvy, módní doplňky, lahve z místního pivovaru, mince a bankovky, dětské panenky a další. Výstava bude k vidění do 23. listopadu, otevřeno denně kromě pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.