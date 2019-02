Ve žďárském muzeu lidé navštíví Necovaný svět

Na výstavu s názvem Necovaný svět mohou návštěvníci zavítat do žďárského muzea, a to od úterý 29. ledna do neděle 24. března. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Nová výstava regionálního muzea je věnovaná síťkování neboli necování. Tato domácká lidová výroba je spojená se Žďárem hlavně díky Vavřínu Krčilovi, vynálezci tašky-síťovky. Výstava u příležitosti 100. výročí počátku jeho živnostenského a obchodnického působení v Zámku Žďár představí jeho činnost spojenou se síťkováním a síťováním, což, jak návštěvníci zjistí, není totéž. K vidění budou tašky síťovky, dečky, rukavičky, záclony, 6,5 metru dlouhá Horácká svatba a další zajímavé předměty z muzejních i soukromých sbírek.