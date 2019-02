Kdy: od soboty 17. do neděle 25. listopadu

Kde: Žďár nad Sázavou, Čechův dům (Knihovna M. J. Sychry)

Co: Výstava k 90. výročí založení včelařského spolku ve Žďáře, prodej včelích produktů, přednášky Mariána Solčanského (16. a 20. listopadu od 17.00 v dětském oddělení knihovny). Otevřeno od pondělí do pátku 9-17, v sobotu a v neděli 9-13 hodin.