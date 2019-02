Vánoce za tatíčka Masaryka

Kdy: středa 26. prosince od 14 do 16 hodin, od 27. do 30. prosince vždy od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

Kde: Svratka, muzeum

Za kolik: dospělí 35, děti od 6 do 15 let,, důchodci a ZTP 25 korun

Proč přijít: Výstava zavede návštěvníka do doby meziválečné. K vidění budou dobové možné vánoční dárky, jak speciálně pro ženy a muže, tak samozřejmě i pro děti, dále pak i dobové zboží, ze kterého se peklo vánoční cukroví, k ochutnání bude pět druhů vánočního cukroví podle prvorepublikových receptů. Nahlédnout lze i do vánočně laděného měšťanského pokoje s rádiem a gramofonem. Vše ilustrují reklamy z novin a časopisů na různé vánoční dárky. Otevřeny jsou i stálé expozice – Městečko v meziválečné době a Jednota, oboje také vánočně laděné.