Vánoce v mladé republice

Kdy: úterý 4. prosince, od 9 hodin

Kde: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum (ul. Tvrz)

Co: Zahájení nové výstavy, která se tentokrát zaměří na průběh nejkrásnějších svátků v roce v období první Československé republiky. Jak vypadala vánoční výzdoba, jaké pohlednice si lidé posílali, jaké dárky malí i velcí dostávali? Lišila se nějak štědrovečerní tabule dělnictva a průmyslníků? Jaké byly Vánoce národnostních menšin na území Československa? Dodržovaly se ještě staré horácké zvyky a štědrovečerní magie? Vánoční výzdoby se v půli prosince dočká též trvalá expozice v Moučkově domě. Výstava potrvá do 13. ledna, otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.