Přijďte se do žďárského Srdíčka v prostorách polikliniky dozvědět, jaké důležité fáze a momenty jsou v životě dítěte od 3 do 8 let věku a jak na ně vhodně reagovat. Akci, která se uskuteční ve čtvrtek 5. září od 16 hodin, vede Lucie Špuláková ze Společnosti pro ranou péči. Hlídání dětí je zajištěno, vstup je zdarma.