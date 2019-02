Trabanti - Velká cesta domů!

Kdy: středa 9. ledna od 19.00

Kde: kino Vysočina, Žďár nad Sázavou

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli svět, se koná ve středu 9. ledna v kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou od 19 hodin. Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně. Sáhli si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo jim to na nervy mnohem méně, než čekali. A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslí, to se musí stát. Vstupné na představení 190 korun.