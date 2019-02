Hvězdně obsazená romantická komedie. Co se škádlívá, to se rádo mívá... To notoricky známé pravidlo potvrzují Winona Ryderová a Keanu Reeves, kteří do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli.

USA, přístupný od 12 let, 90 min, vstupné: 120