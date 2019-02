Svoboda! Žďár za první republiky

Zahájení výstavy, jež přiblíží život v obou Žďárech v období první republiky. Co nového zdejšímu obyvatelstvu změna zřízení přinesla? Co se po pádu monarchie změnilo například pro obyčejnou služebnou, lékaře, nebo pro majitele velkostatku z řad bývalé šlechty? Jaké nové podniky vznikly? Jak se rozvíjel spolkový život? Výstava bude k vidění do 4. listopadu, otevřeno od úterý do neděle 9-12 a 12.30 až 17 hodin.