Slavnosti brambor

6. ročník tradičních slavností brambor a dalších podzimních plodin. Po celý víkend se mohou návštěvníci těšit na kuchařskou show, výstavu bramborových odrůd, workshopy, divadlo, prosné pivo atd. V sobotu v rámci bystřických oslav 100. výročí vzniku Československa budou v centru slavnostně vysázeny lípy. Na pódiu budou profesionální kuchaři připravovat netradiční pokrmy z hlavní plodiny dne. Před Edenem bude stánek, kde si zájemci mohou zakoupit brambory od místních farmářů, po slavnostech budou brambory ke koupi na farmě Eden. Vstupné: dosp. 120, děti do 6 let zdarma, 6-15 let 80 korun.