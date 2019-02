Roh hojnosti v centru Eden

Kdy: od soboty 27. do neděle 28. října

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Co: Každoroční podzimní akce, letos jako víkend gastronomických specialit s hlavním tématem prvorepublikové kuchyně. Bohatý program – ochutnávky jídel podle receptů z 1. republiky i např. rumů, etiketa před sto lety, food carving – ukázky a vyřezávání dýní pod vedením lektora, výroba vitráží technikou Tiffany, výrobky z vizovického těsta... Také soutěž o nejlepší marmeládu – zapojit se může každý, kdo přinese do 27. října minimálně 200 ml jakékoliv vlastnoručně vyrobené marmelády do centra Eden. Marmelády budou hodnotit návštěvníci, autor té nejchutnější a nejlepší získá sušičku na ovoce.