Kdy: od soboty 24. listopadu do pondělí 3. prosince

Kde: Velká Bíteš, Klub kultury

Co: K zakoupení budou dárky z pedigu a papíru, korálky, pletené a háčkované i dřevěné výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DS Březejc a další... Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.