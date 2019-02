Prázdninové poznávání

Zábavné nahlížení do života v zámku a klášteře, pro děti od 4 let až po babičky a dědečky. Příchozí zjistí, kdo všechno klášter a zámek obýval a obývá dodnes. Jejich průvodcem bude paní Voda – živel, který může mít mnoho podob. Výtvarné i pohybové aktivity, fyzikální pokusy s vodou, zastavení v Muzeu nové generace i procházka areálem kláštera. Možná rezervace, tel. 734 256 481. Vstupné: 80 korun. Do 31. srpna, každé úterý a pátek od 9.30 do 11.30 hodin.