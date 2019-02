Poznávej se!

Kdy: do 31. prosince

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek – konvent

Za kolik: dospělí 80, zlevněné vstupné 60 (děti 3-15 let, senioři 65+, studenti, ZTP/P), rodinné 230 korun.

Proč přijít: Interaktivní, zábavná i vzdělávací výstava, pokračování úspěšné výstavy Hry a klamy centra iQPARK v Liberci. Exponáty jsou určené k vyzkoušení, vyřešení či soutěžení. Principem je zapojení co nejvíce smyslů – hlavolamy, jazykolamy, optické a jiné klamy, iluze, hádanky; návštěvníci si vyzkouší, jak funguje lidské tělo i jak nás mohou smysly klamat, zjistí různé údaje o svém těle, vytvoří si jeho 3D otisk, změří sílu stisku ruky, frekvenční rozsah svého sluchu, hlasitost výkřiku, vyzkouší si Braillovo písmo nebo si posedí na hřebících jako fakír... K vyzkoušení jsou připraveny také chůdy nebo kladina. Otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin (v pondělí pro objednané skupiny 10 a více osob).