Od rukopisu ke knize

přednáška PhDr. Vladimíra Trojánka

Jsou knihy, které vznikaly rychle a jednoduše. Jsou knihy, které se rodily dlouze a těžce. Co všechno ,,čeká“ rukopis, než se promění v knihu, co všechno musí nastat, než čtenář vstoupí do příběhu, aby zjistil, že se mu kniha líbí, nebo ne? O čem se baví (či hádá) autor s redaktorem, co všechno musí redaktor pr narození další nové knihy udělat? A grafik? Kdo,,udělá“ písmenka a kdo je vytiskne? Kdo to prodá?

A na vše se můžete zeptat! Ve žďárské knihovně.