O dezinformacích a manipulacích v médiích

Kdy: čtvrtek 15. listopadu, od 16 hodin

Kde: Žďár nad Sázavou, Husova kaple (Kopečná ul.)

Co: Beseda o takzvaných fake news. Z televize, rozhlasu, internetu, sociálních sítí i od svých známých dostáváme denně řadu, často protichůdných, informací. Rozlišit pravdivé od nepravdivých či polopravdivých nebývá jednoduché. Chce to přemýšlet, rozlišovat a mít také základní informace o tom, kdo za nimi stojí. Téma k zamyšlení představí ThDr. Světluše Košíčková, duchovní Církve československé husitské v Brně. Vstup volný, pořádá NO CČSH Žďár nad Sázavou.