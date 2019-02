Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Horácká galerie sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na novoměstském Vratislavově náměstí. Svojí působností dnes přesahuje hranice žďárského regionu. Ve sbírkovém programu se zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí Jana Laudy, Josefa Mařatky, Vincence Makovského, Karla Pokorného, Jana Štursy a jiných autorů byly získány darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století, jež pochází z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou. Od listopadu do března je otevřeno denně kromě pondělí, a to ve všední dny od devíti do sedmnácti hodin, v sobotu od devíti do třinácti hodin a v neděli pak od čtrnácti do osmnácti hodin. Od dubna do října mohou zájemci do galerie zavítat denně kromě pondělí vždy od devíti do sedmnácti hodin.