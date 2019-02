Muzejní noc k výstavě

V pátek 8. června 2018 od 20:00 do 24:00 proběhne v obou budovách Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou (Tvrz i Moučkův dům) a na přilehlých prostranstvích jubilejní desátá muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy ŽĎÁR NA SKLONKU MONARCHIE.

Návštěvníci se seznámí s některými zajímavými Žďáráky z 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Víte, proč starosta Binko s nadšením lezl po střechách, kde dámy z lepší společnosti hrály karty, co se dělo v salonu u Letovských, které limonády „švastalky“ měli Žďáráci nejraději, co nejčastěji maloval malíř Ferenz, nebo kde se ve Žďáře vzal opravdový námořník? Pokud ne, přijďte! To vše, a mnoho dalšího, se u nás dozvíte zábavnou formou, přičemž nebude chybět ani malé dobové občerstvení a samozřejmě i zajímavé překvapení.

Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky od roku 2005. V našem městě se do něj letos zapojilo pouze Regionální muzeum, které se k festivalu poprvé přidalo v roce 2008, tedy před rovnými deseti lety. Jubilejní žďárská muzejní noc je stejně jako její předchozí ročníky pro všechny návštěvníky přístupná zdarma. Přijít můžete kdykoliv, povídání na všech stanovištích se budou v pravidelných intervalech opakovat. V případě nepříznivého počasí bude program upraven.

Srdečně všechny zveme!