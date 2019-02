Mikulášské čertohrádky

Kdy: středa 5. prosince

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum, Horácká galerie, Vratislavovo náměstí

Co: Čerti i čertice, Lucifer v novém působišti – na galerijním dvorku, čertovské origami v kovárně, zapeklité úkoly pro nejmenší ve sklepě. Nebudou chybět očouzené topinky a pekelné lektvary. Akce se koná v galerii od 14 do 17 h, od 15 do 18 h pokračuje v nebeském duchu v Horáckém muzeu, kde Mikuláš přítomné pozve skoro až do nebe a mohou si tam také andělsky zatvořit. Vstupné je dobrovolné.