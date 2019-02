Kdy: pátek 14. prosince, od 17 hodin

Kde: Velké Meziříčí, Jupiter club

Co: Zábavné dětské představení – Kouzelná školka Michala Nesvadby. O všem dobrém, na co máme chuť, a také o tom, co se stane, když z talíře nesníme poslední sousto, ve kterém je síla... Velká zábava, aktivní účast dětí, hra se samolepící páskou „Přilepí tě, nepustí tě“.