Mamma Mia! Here we go again

Akce již skončila Kdy: pátek 28. prosince, od 18.30 hodin

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Kinokavárna. Pokračování úspěšného filmu Mamma Mia! Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo. ˟ 28. 12. (18:30–20:30) Luční 764, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem otevřít v novém okně SDÍLEJ: