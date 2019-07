Letní dětské prohlídky zámku jsou i pro předškoláky

Se svými dětmi nebo vnoučaty můžete vyrazit na zábavné putování klášterem – koná se každé prázdninové pondělí, středu a pátek, vždy od 10 hodin ve žďárském zámku. Společně se vydáte na procházku plnou veselých her, na které budete poznávat obyvatele kláštera, dozvíte se, jak trávili svůj den, co měl na starost dveřník nebo kde byl pivovar. Děti také na vlastní oči uvidí, jak vlastně chodil mnich oblečený a zjistí, jak to v klášteře vonělo. Domů si odnesou originální zámeckou omalovánku nebo veselou fotografii z fotokoutku. Vstupné je 90 korun.