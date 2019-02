Legiovlak dorazí do Nového Města

Nové Město na Moravě se zapojí do letošních oslav 100. výročí vzniku Československé republiky tím, že na vlakové nádraží bude přistaven Legiovlak. Jde o věrnou repliku vojenského vlaku, s níž českoslovenští legionáři v letech 1918 až 1920 razili cestu po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku. Vlak křižuje postupně celou Českou republiku. V jednotlivých historických vagonech jsou výstavy, expozice, válečná technika a další. V Novém Městě bude stát ve dnech 24. až 29. července. Ve všední dny je otevřeno od 8 do 18 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.