Ledovou stěnu vyzkoušejí i amatérští lezci

Ledová stěna ve Víru na Bystřicku se o víkendu 9. a 10. února zaplní lezci, a to jak z řad profesionálů, tak i amatérů, kteří se šplháním po zmrzlém masivu nemají dosud zkušenosti. Do parády si je tam v rámci tradičního metodického víkendu vezmou profesionální lektoři Českého horolezeckého svazu, který je hlavním organizátorem již tradiční akce. „Zájem byl velký, máme v podstatě plno – kolem pětačtyřiceti lidí na sobotu a pak i na neděli,“ informoval hlavní organizátor Radan Keil. Stejně jako v minulých ročnících tvoří podle něj zhruba polovinu z přihlášených amatéři, již chtějí na akci získat první zkušenosti s ledolezením.

A co na ně čeká? Dopoledne, zhruba od desíti hodin, se budou seznamovat s lezením v ledu – použitím maček a cepínů, budováním postupového jištění a jisticích stanovišť v ledu či zásadami jištění a slaňování. Po obědové pauze si nabyté vědomosti vyzkoušejí, a to přibližně od jedné do čtyř hodin, v praxi a pod dohledem lektorů. A také večer si budou moci zájemci své nové dovednosti ještě samostatně utužit na zmrzlém masivu nad řekou Svratkou.