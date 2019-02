Koncert Pavla Dobeše

Koncert oblíbeného písničkáře si budou moci vychutnat fanoušci, kteří se v pátek 23. listopadu vypraví do Velkého Meziříčí. Dobeš tam od 19.30 hodin bude hrát a zpívat v Jupiter clubu. Začátky jeho působení jsou spojeny s ostravskými bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v 60. letech. Postupně se jeho zájem soustředil na country a folkovou hudbu. U Pavla Dobeše dominuje vlastní tvorba, interpretovaná za doprovodu akustické kytary. Písně jsou melodicky i harmonicky prosté, hlavní důraz je kladen na text, kytara hraje doprovodnou roli. V repertoáru prošel Pavel Dobeš „ostravským obdobím“, vyzvedl vysmívanou „ostravštinu“ a vytvořil z ní módní vlnu, na niž ještě po 25 letech stačí naskočit a vézt se. Je jedním z mála folkových zpěváků, jehož písničky z předrevolučních let si ponechaly svou platnost do dnešních dnů. Je autorem stovky písní, vydal 12 alb. Vstupenky na koncert vyjdou v předprodeji na 180, na místě koncertu pak na 250 korun.