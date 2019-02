Nová výstava je k vidění ve výstavní síni velkobítešského Klubu kultury na Masarykově náměstí. Zájemci tam budou moci zhlédnout díla malířky Renaty Wimmerové, Yvonny Horské a Michaely Orlové. Obrazy a koláže ze žďárského Ateliéru Večernice, doplněné keramickými výrobky, anděly a harmonizačními obrazy, si lze prohlédnout ve všední dny, a to vždy od osmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne. Výstava s poetickým názvem „Když podzim zabarví listí, co padá andělům na křídla z cest“ potrvá až do pátku 16. listopadu.