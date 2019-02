Interaktivní výstava Poznávej se!

Kdy: od 19. listopadu do 31. prosince, 9:00-17:00

Kde: Zámek Žďár nad Sázavou – Konvent

Co: Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava Poznávej se! je pokračováním úspěšné expozice Hry a klamy zábavně naučného science centra iQPARK v Liberci, jež popularizuje svět vědy a techniky hravou formou. Výstava zahrnuje padesát exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Vstupné: dospělí – 80 korun, děti (3-15 let) – 60 korun.