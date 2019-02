Areál u Domanínského rybníka, Bystřice nad Pernštejnem

Otevírací doba: sezonní provoz od května do září; červenec, srpen - všední dny (pondělí až čtvrtek): od 11 do 20 hodin, pátek - od 11 do 22 hodin, sobota - od 9 do 22 hodin, neděle - od 9 do 20 hodin

Chatky a místo pro stany se nachází uprostřed lesů u Domanínského rybníka, jenž je pět kilometrů vzdálený od Bystřice nad Pernštejnem. V nabídce bystřického příměstského rekreačního areálu je ubytování v sedmi čtyřlůžkových chatkách a rovněž v kempu. V místě funguje stánek s občerstvením, k dispozici je víceúčelové hřiště, dětské hřiště, ohniště, sociální zařízení, možnost zapůjčení loděk a šlapadel. Kromě rekreantů Domanínský rybník vyhledávají rovněž rybáři. Kvalitu vody v nádrži v hlavní letní sezoně pravidelně sledují hygienici.