Dětský ateliér III.

Co je Dětský ateliér?



Dětský ateliér Horácké galerie je výtvarný kroužek pro děti od 1. do 7. třídy základní školy. Během patnácti setkání nahlédnou budoucí malí umělci pod pokličku dávných i moderních uměleckých směrů, vyzkouší grafické techniky, malbu, gravírování, mozaiku a mnoho dalšího. Ateliér má za cíl probudit v dětech touhu po poznání a tvořit bez ohledu na jejich výtvarný talent. Žádné výtvarné nadání tedy není nutné, jen chuť zkusit něco nového. Na závěr pololetního kurzu proběhne opět výstava prací v prostorách Horácké galerie, jenž bude zahájena oficiální vernisáží. Po ukončení výstavy si mohou rodiče malých výtvarníků odnést jejich umělecká díla domů.







Kdy: každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 (vyjma prázdnin a svátků),



začínáme již 21. září 2017, poslední setkání v prvním pololetí proběhne v únoru 2018.



Kde: ve výtvarné dílně Horácké galerie



Cena: 500 Kč za pololetí



Informační a ukázková hodina pro zájemce proběhne v únoru 21. září 2017 od 14:00 hodin.



Přihlášku, podrobné informace a program jednotlivých setkání získáte na pokladně Horácké galerie nebo zde.



Přihlášku prosím odevzdejte do 12. 10. 2017 na pokladně Horácké galerie nebo ji naskenovanou pošlete na adresu haluza@horackagalerie.cz. Poplatek 500 Kč je nutné uhradit v hotovosti na pokladně nejpozději do 12. 10. 2017.







Kontakty na lektory dětského ateliéru:



Bc. Pavel Haluza, 604 936 985, 566 654 216