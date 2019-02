Bílá skála se rozkládá ve výšce 700 až 722 metrů nad mořem. Přírodní památka v katastru Sněžného leží asi kilometr východně od Devíti skal, nejvyššího vrcholu Ždárských vrchů, u modré turistické značky vedoucí z Herálce do Křižánek. Skála s výškou až osmadvacet a délkou šedesát metrů je využívána horolezecky, nachází se tam několik lezeckých cest. Horolezecká činnost je však na Bílé skále, přírodní památce vyhlášené v roce 1979, povolena pouze bez použití magnézia, a to v době od 1. července do 31. prosince. Před časem bylo těsné okolí skalního masivu zbaveno náletových dřevin. Na nižší vrcholek Bílé skály se mohou dostat i turisté bez lezeckých pomůcek, avšak kvůli okolnímu vzrostlému lesu jsou výhledy minimální.