Advent na Edenu

Kde: Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem

Za kolik: dospělí - 120 korun, děti do 6ti let - zdarma, děti 6-15 let - 80 korun

Proč přijít: V Panském dvoře budou pohádkové bytosti, které si připraví pro děti úkoly a otázky, za jejichž splnění obdrží odměnu. Ve sklepeních se ukryjí čertíci a loupežníci. Do stodoly se nastěhuje Ježibaba, která bude zkoušet děti ve znalosti sezení na lopatě. Na zámečku najdou návštěvníci princezny s anděly, již budou s dětmi psát dopis pro Ježíška. V Horácké vesničce zavládne atmosféra Adventu a Vánoc. Nebude chybět dětské loutkové divadlo, vystoupení dětských pěveckých souborů atd.