16. mezinárodní festival outdoorových filmů

Kdy: od pátku 2. do soboty 3. listopadu

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům, sport. hala

Co: Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů, jež diváky zavádějí do různých míst naší planety, kam se „běžný smrtelník“ nedostane. Pátek: zahájení festivalu v 16 hodin, mezi filmovými bloky (17.00 a 20.30) v 19 hodin beseda s „Bystřičákem? Vladislavem Bartošem o rodinném putování po Skandinávii. Sobota: od 10 do 12.30 hodin sportovní dopoledne ve sportovní hale: lezení na umě-lé stěně, slackline, lanový žebřík – vstup zdarma pro děti i dospělé). Mezi film. bloky (od 15 a od 19 hodin) Jan Říha a Jan Trávníček – beseda o výstupu nevidomého horolezce k vrcholu osmitisícovky Cho Oyu.