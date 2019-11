Bystřice nad Pernštejnem - Veřejné bruslení je na bystřickém zimním stadionu buď bez hokejky, anebo s hokejkou, pro obojí jsou vymezené pevné časy.

Zimní stadion v Bystřici nad Pernštejnem. | Foto: Deník/Lenka Mašová

Veřejné bruslení se koná každou středu od 15.15 do16.30 hodin a každou neděli od 14.15 do 15.30 hodin. Veřejné bruslení s hokejkou je možné využít každé pondělí v době od 17.30 do 18.30 hodin. Děti do 15 let věku platí 40 korun, dospělí 60 korun. K dispozici je rovněž půjčovna bruslí - pár za 60 korun, případně broušení bruslí, které rovněž vyjde na 60 korun za pár. Občerstvení je možné v bistru, podrobné informace jsou k dispozici na http://www.zimakbystrice.cz/.