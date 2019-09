Start je u žďárského Domu kultury (49.5662464N, 15.9380225E), odkud pokračujeme po cyklostezce číslo 5061 vedoucí proti toku Sázavy. Ještě předtím je však možné přímo v suterénu Domu kultury navštívit Modelové království Žďár – největší vláčkoviště na Vysočině. O prázdninách je otevřeno každou středu, čtvrtek a neděli v době od 10 do 17 hodin.

Trasa po cyklostezce vede dál až do Dvorské ulice k penzionu Na Stezce (49.5833778N, 15.9303503E). Útulná hospůdka nabízí příjemné posezení a širokou nabídku teplého i studeného občerstvení. Vyhlášená je zejména tamní teplá medovina, která chutná i v letních vedrech.

Od penzionu míří trasa ulicí dolů k historickému mostu. Ten je spojený s pověstí o nejznámějším žďárském strašidle v podobě zámeckého správce Ulricha, jehož duch se nejčastěji vyskytoval právě tam a bránil lidem projít. Panstvo prý proto vedle mostu nechalo postavit přes potok ještě lávku pro pěší. O strašidle, jehož předobrazem byl správce Jan (Johan) Alois Ulrich, který ve žďárském zámku působil na přelomu 18. a 19. století, se zachovalo mnoho pověstí. Mělo jít o agresivního ducha, ostatně prý i za svého života měl být krutý Ulrich krajně neoblíbený. Po své smrti na „nervovou horečku“, ke které došlo 22. února 1817 v jeho šedesáti letech, se měl stát upírem. Když byla Ulrichova rakev za několik měsíců po jeho skonu vykopána a otevřena, správce vypadal jako zaživa a dokonce se tak i choval.

O procesu následného oddělení jeho hlavy od těla a dalším postupu se dochoval i úřední záznam v jihlavské kronice. Místem jeho posledního odpočinku se měl údajně stát nedaleký Dolní hřbitov v Santiniho ulici (49.5851950N, 15.9340042E) postavený podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla, stejně jako kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památka UNESCO. Dnes na zatravněný areál hřbitova s originály soch z barokního mostu u zámku, odkud byly hroby vymístěny už před dlouhou řadou let, „dohlíží“ také socha anděla posledního soudu s pozounem. O letošních prázdninách je areál volně přístupný denně od 10 do 16 hodin, jindy v roce pouze výjimečně, takže nakouknout se do něj dá jen přes kovanou bránu.

Vedle Dolního hřbitova se nachází vyhledávaná cukrárna U Tří hvězd s širokou nabídkou domácích zákusků a nechybí v ní ani suvenýry s tématikou Žďáru nad Sázavou. Další možností je občerstvení na opačné straně silnice I/37 v penzionu V Kapli či v nedaleké restauraci Táferna. Za návštěvu stojí i žďárský zámek (49.5837281N, 15.9369711E) a tamní Muzeum nové generace či unikátní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře (49.5802067N, 15.9419319E) na kopci nad ním.

Po cyklostezce z Dvorské ulice cyklisté míří dál k Pilské nádrži na okraji města, respektive tamnímu rekreačnímu areálu Pilák (49.5887783N, 15.9321714E). I tam je v sezoně možné občerstvení, ale i sportovní vyžití v podobě řady sportovních a rekreačních a dětských hřišť, nechybí lodičky, šlapadla, discgolf, minigolf a mnoho dalších atrakcí.

Frekventovaná cyklostezka podél Pilské nádrže směřuje do Polničky, poté prochází obcí kolem Restaurace Polnička a dalších „osvěžoven“ do Salon Expresu Vagón Polnička (49.6100900N, 15.9084200E). Tam se nachází mimo občerstvení mnoho atrakcí pro děti včetně zahradní železnice a minizoo se zvířátky. Stezka pro cyklisty dále směřuje mezi poli, kolem rybníků a lesem až k Novému Rybníku pod Velkým Dářkem. Na rozcestí se nachází občerstvení Na Baště (49.6245919N, 15.9028081E), které rovněž nabízí teplou i studenou kuchyni a nápoje. Cesta poté vyústí u loděnice před hrází Velkého Dářka. Rybník Velké Dářko (49.6372647N, 15.8965839E) byl založený na řece Sázavě v roce 1480 a vedle chovu ryb využíván zejména k dodávkám vody železářským hamrům a hutím v nedaleké Polničce a pil a mlýnů na horním toku Sázavy.

Největší rybník Českomoravské vrchoviny, jenž má rozlohu 206 hektarů, je relativně mělký – maximum činí čtyři metry, průměrná hloubka je půldruhého metru. Rozlehlá vodní hladina je dnes středem zájmu příznivců koupání, windsurfingu, jachtingu, projížděk na loďkách, koupání a kempování. Okolí rybníka rekreanty v létě láká k turistice, cykloturistice či houbaření, v sezoně je tam otevřeno několik provozoven s občerstvením. V blízkosti Velkého Dářka rovněž vede naučná stezka Dářská rašeliniště (49.6431317N, 15.8807153E).

Průběh trasy – Žďár nad Sázavou, Polnička, Velké Dářko

