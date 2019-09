KDY: v sezoně a otvírací době muzea

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: podle aktuálního ceníku

Lorem ipsum dolor sit amet…

Původní mlýnek čítal jenom několik dřevěných figurek, které rozpohybovala síla vodního proudu. Jejich počet byl v průběhu let rozšiřován až do sedmi desítek. Navrátilovi potomci v roce 1986 technickou památku věnovali Horáckému muzeu v Novém Městě na Moravě, kde je uložena, takže na dvorku muzea v létě klape její kopie s použitými původními prvky pohonu. V muzeu byla představena v roce 1995, později byla ještě rozšířena o náhon s vodníkem. Unikátní soubor vyřezávaných postaviček, které se pohybují pomocí systému táhel poháněných vodním kolem, je v sezoně (od května do září) a v otevírací době Horáckého muzea spouštěn denně v pravidelných intervalech.