Zámecký park ve Světlé nad Sázavou bude od čtvrtka 21. července až do soboty 23. července plný hudebních hvězd. Koná se tu totiž dvacátý ročník Sázavafestu. Festival nabízí české i zahraniční interprety a je nejen multižánrový, ale také multikulturní. To znamená, že na své si přijdou nejen milovníci různorodé hudby, ale třeba i příznivci divadla, filmu či autorských čtení.

Hvězd se na několika pódiích vystřídá hned několik. Z těch zahraničních letos vystoupí německý písničkář Nico Santos, poprocková skupina Rednex nebo Junge Junge. Ze sousedního Slovenska dorazí No Name nebo Vašo Patejdl. Zástupci z České republiky budou ti nejvěhlasnější. Hned ve čtvrtek vystoupí aktuální český slavík Marek Ztracený, skupina Lucie, Tomáš Klus, kapela Rybičky 48, Mirai, Olympic, Pokáč, Divokej Bill, Mig 21, Vypsaná Fixa, Ben Cristovao, Xindl X nebo Poetika.

Další pódia budou patřit například show Na Stojáka, Michalu Vieweghovi, Šouletu nebo Cirkusu Ponorka. V Dance Housu zahrají Dj Styx, Maniac, Pavel Cejnar, DJ Andrea Pomeje nebo Meredith Hunter. Kompletní line-up najdou zájemci na oficiálních stránkách Sázavafestu www.sazavafest.cz.

Areál se ve čtvrtek otevírá v jednu hodinu odpoledne, další dny potom od jedenácti hodin. Organizátoři v tomto týdnu uklidnili své fanoušky. Vstupenky k zakoupení budou v dostatečném množství přímo i na místě festivalu. Permanentka na celou dobu třídenního festivalu vyjde na 2790 korun, jednodenní vstup na jakýkoli ze všech dnů potom přijde na 1890 korun. Zájemci si mohou zakoupit i místo ve stanovém městečku.

Sázavafest vznikl v roce 2002 jako jednodenn akce s jedním pódiem a kapacitou necelé dva tisíce lidí. Postupem času se stal renomovaným festivalem s třídenním programem na čtyřech scénách. Po celou dobu organizátoři také zajišťují program pro děti. Návštěvnost festivalu v letech před covidem dosahovala čísel kolem dvaceti tisíc návštěvníků. Festival také dává prostor zajímavým mladým kapelám a projektům.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

El Gato Negro

KDY: pátek od 18.30

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Funk-rapová skupina z Tachova zahraje před maringotkou na náměstí v Jihlavě. Říkají si El Gato Negro, hrají už od roku 2010 a začínali jako předskokani Prago Union. Rap s živou kapelou návštěvníky rozhodně nenechá dlouho sedět pod slunečníky. Vstupné je zdarma.

Telčský jarmark

KDY: sobota od 9.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Tradiční jarmark s kulturním programem se uskuteční v sobotu po celý den na náměstí. Akci pořádá Folklorní soubor Podjavořičan Telč.

Strašidlo Cantervillské

KDY: sobota od 20.30

KDE: Telč, zámecký park

Divadelní komedie se známými herci a opravdovým strašidlem začíná v zámeckém parku v Telči v sobotu od půl deváté večer. Jde o komedii na námět povídky Oscara Wilda pod širým nebem na moravských a českých zámcích. V hlavních rolích Martin Zounar, Martin Pošta či Bára Štěpánová.

Pouť v Růžené

KDY: sobota a neděle

KDE: Růžená, náves

Veselí s atrakcemi nabídne v Růžené tradiční pouť. Místní kostel je totiž zasvěcený Máří Magdaléně. Už v sobotu odpoledne se děti s rodiči mohou vydat na kolotoče a další atrakce, v neděli v místním kostele začíná v deset pouťová mše a opět pokračuje veselí.

Letní kino s komedií

KDY: sobota, nejdříve od 21.00

KDE: Hodice, náves vedle KD

Na hodické návsi vedle kulturního domu se uskuteční promítání letního kina. Lidé se mohou těšit na komedii Jiřího Havelky s názvem Mimořádná událost podle neskutečné události. Občerstvení pořadatelé zajistili, vstupné bude dobrovolné do kasičky. Při nepřízni počasí se bude promítat v kulturním domě.

Kukino show

KDY: sobota od 16.30

KDE: Jihlava, amfiteátr

Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka se objeví společně na jednom pódiu v Jihlavě se svým senzačními hity. Nebude chybět Huncúlik a velcí maskoti Macko Duško a Ňufáček. Bude se tančit, zpívat a bavit. Nejen děti si užijí písničky a neopakovatelnou atmosféru akce.

Letní pohádková neděle

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří hradu

Letní pohádková neděle v Polné zve na Africkou pohádku. Účinkuje Divadlo Kubko. V padesátiminutovém představení se diváci se seznámí s Umou, která chce zažívat stejná dobrodružství jako kluci, ale souboj s dravou řekou ji zanese až za velký vodopád. Dokáže ochránit vesnici pomocí kouzel velkého šamana nebo podlehne zlým paviánům?

Třebíčsko

Třebíčská celta

KDY: pátek a sobota

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

Příznivci folku a country hudby se mohou těšit na první ročník festivalu Třebíčská celta, který se uskuteční na Podzámecké nivě v Třebíči. Festival zahájí v pátek od půl čtvrté odpoledne country kapela z Kojetic na Třebíčsku Plechová blecha. Následovat bude brněnský zpěvák Tony Joch. Od půl sedmé ho na pódiu vystřídá bluegrassová a country kapela Poutníci, která na hudební scéně působí více než padesát let. Dále zahraje Robert Křesťan a Trapeři a páteční večer zakončí Roman Horký se skupinou Kamelot. Sobotní program festivalu bude pokračovat od tří hodin odpoledne vystoupením kapely Brtnický Dostavník. Dále vystoupí Lokálka od Hradce Králové, Johny Cash revival, legenda českého folku a country Nezmaři. Jako poslední vystoupí český písničkář Jaroslav Samson Lenk. Vstupné na místě je za 699 korun. Děti do 130 centimetrů mají vstup zdarma.

Folkové prázdniny 2022

KDY: 23. až 30. července

KDE: Náměšť nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou neobyčejným hudebním festivalem. Letos se konají od 23. do 30. července a mnozí návštěvníci je stráví jako své skutečné hudební, výtvarné, taneční prázdniny, ve kterých mohou být aktivními i pasivními účastníky v nádherném prostředí náměšťského renesančního zámku. Letošní ročník, jehož hlavním tématem bude poezie, zahájí trojnásobná držitelka Latin Grammy, peruánská zpěvačka Susana Baca. Z domácí scény se posluchači mohou těšit na Michala Prokopa s Framus Five a Vladimíra Mertu trio. Jednodenní vstupné na festival je za 550 korun.

Anenská pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Náměšť nad Oslavou

V pátek na programu pouťová diskotéka od devíti hodin večer v Rákosí, hrát bude DJ Folteen. V sobotu bude pokračovat pouť na Masarykově náměstí od tří hodin kejklováním s kejklama – balónky, bublinky, zpívání pro děti. Od pěti hodin bude následovat koncert smyčcového orchestru Cantorum. Sobotní večer zakončí Oldies diskotéka s DJ Dodo od devíti večer v Rákosí. V neděli se uskuteční od dvou hodin koncert dechové hudby na Masarykově náměstí a ve stejný čas začne u Staré tkalcovny v areálu Habitat nedělní odpoledne s bohatým programem.

Lesonický dřevorubec

KDY: sobota od 8.00

KDE: Lesonice, obora

Dřevorubecké závody s mezinárodní účastí se uskuteční v sobotu od osmi hodin ráno v nádherném prostředí lesonické obory. Návštěvníci se mohou těšit na disciplíny: Kácení, výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez, paralelní odvětvování. Zúčastní se závodníci z České republiky, Slovenské republiky, Slovinska a Německa.

Festival Buď fér

KDY: neděle od 14.00 do 18.00

KDE: Třebíč, zámecký park

Třebíčský zámecký park opět ožije exotickým festivalem. Mimo jiné na návštěvníky čekají africké trhy a dílničky, malování na obličej, pletení copánků, bubenická show, oblečení z Bali a mnoho dalšího. Vstup je zdarma.

Havlíčkobrodsko

Hrošení na Řece

KDY: pátek a sobota

KDE: Krucemburk, rybník Řeka

Hudební festival Hrošení na Řece se koná v pátek a sobotu na pláži rybníku Řeka. Festival je zaměřený na folk, bluegrass, country a trampskou a irskou muziku. V pátek od pěti hodin vystoupí Víťa Troníček TRIO, Flastr, Honza Brož & Devítka, Lubomír Stranďa Stráník, Michal Tučný Revival Plzeň. V sobotu bude festival pokračovat od jedné hodiny odpoledne. Vystoupí Careta, David Kourek, D.N.A. Brno, Přístav, Jindra Černohorský s kapelou, Jauvajs plus vystoupení irských tanečnic, Luboš Javůrek a Bokomara Trio, Hřích, Cop. Vstupné na místě v pátek činí 350 korun, v sobotu 400 korun.

Nedělní koncerty na náměstí

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi přichází pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer, pouze poslední srpnovou neděli již od tří hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. Tuto neděli vystoupí zpěvák Jary Tauber a poslední červencovou neděli zahraje Humpolecký Dixieland. V neděli 7. srpna vystoupí Hudba Praha revival, o týden později 14. srpna Ozzy Tribute CZ a 21. srpna kapela Wobčas. Na neděli 28. srpna se mohou těšit i ti nejmenší, čeká na ně zábavný pořad Zpíváme a tančíme s Míšou od čtyř hodin odpoledne. Dále skákací hrad, dětské tetování, balónky a další.

Bitva o Notorburg

KDY: sobota od 13.00

KDE: Ledeč nad Sázavou

Devatenáctý ročník Bitvy o Notorburg se uskuteční v sobotu, letos s tématem Indiáni a Vikingové a podtitulem Osvobození ráje. Na louce pod Sechovem u Ledče bude k vidění nejen velká bitva pro dospělé, ale i dětská bitva. Program začíná v jednu odpoledne, ve čtyři startuje velká bitva. Návštěvníci zde také najdou dobové tržiště, uskuteční se zde rytířský turnaj a je připravená i ukázka dravců ze Stanice Pavlov. Dále budou k vidění bahenní zápasy, hadí muž Cave, ohnivá show Draco Ardens a Novus Origo, Chantek bubeníci a mnoho dalšího. Pro ty nejmenší je připravený slámový hrad, historický kolotoč a různé soutěže. Večer od šesti hodin zahrají kapely Do řady, Psychohlína, Kanárci a Zrůdný Allen. Vstupné dospělí 200 korun, děti 100 korun a do 111 centimetrů mají vstup zdarma, rodinné vstupné 500 korun.

Když Hašek prováděl

KDY: pátek a sobota, od 20 a 22.30 hodin

KDE: Hrad Lipnice nad Sázavou

Lipnické noční prohlídky aneb Když Hašek prováděl je název nové večerní procházky po lipnickém hradě. Zájemci se tak mohou vydat na prohlídky lipnického hradu tento pátek a sobotu od osmi a od půl jedenácté večer. Opět se návštěvníci setkají s majiteli hradu a panství, ale hlavně s Jaroslavem Haškem, který se ujal role průvodce. Počet návštěvníků je omezený z důvodu bezpečnosti na čtyřicet osob na prohlídku. Proto je nutná rezervace na telefonu 606 480 708 nebo emailu zdenek@sigri.cz. Akce není vhodná pro děti do deseti let. Prohlídky pořádá Divadelní a šermířská společnost Sígři. Prohlídky se konají také 19. a 20. srpna.

Pelhřimovsko

Street food festival

KDY: sobota od 10.00

KDE: Pelhřimov, letní scéna u Máje

Zájemci mohou přijít ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní, ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. A na to všechno se mohou návštěvníci těšit tuto sobotu na venkovní scéně u kulturního domu Máj v Pelhřimově. Začátek akce je v deset hodin ráno a potrvá do osmi hodin večer. Je připravený doprovodný program. Tak neseďte doma a doražte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky. Vstup na festival je volný.

Prohlídky hradu pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: hrad Kámen

Únavné letopočty, krkolomná jména šlechticů, nuda. Ničím takovým nebudou děti zatěžovat na speciálních prohlídkách hradu Kámen. Děti se do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Prohlídky jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonu 565 426 609 nebo 721 846 931.

Letní Platforma Humpolec - BenTruck

KDY: sobota od 10.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

Součástí festivalu Letní Platforma Humpolec jsou sobotní brunche v parku. Tentokrát se zájemci mohou těšit na mexickou kuchyni s Janem Bernreiterem, šéfkuchařem brněnské restaurace Lloyd´s, který je na cestách se svým truckem. Na děti zase čeká loutková rytířská komedie na motivy středověké francouzské legendy v podání divadla LokVar s názvem Aucassin a Nicoletta od jedenácti hodin.

Old Steamboat Jazzband - promenádní koncert

KDY: neděle od 10.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

V neděli se uskuteční další promenádní koncert se skupinou Old Steamboat Jazzband od deseti hodin dopoledne na Masarykově náměstí. Kapela se soustředí na tradiční jazz, swing, skladby z repertoáru L. Armstronga, skladby českého jazzu (Ježek, Suchý-Šlitr, Mládek). Vstup je zdarma.

Žďársko

Festival pod Zelenou horou

KDY: pátek a sobota

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

V areálu Zámku Žďár se bude konat Festival pod Zelenou horou. V pátek večer se mohou fanoušci těšit na Hoochachos a jejich křest desky, Jendu Nováka, Ecce Homo, Náměstí Míru, Manžele Soukupovy a The Doort. Hlavní hvězdou sobotního dne bude Kapitán Demo. Potěší ale také Švihadlo, Adrian T. Bell, Mr. P & The Atomics, Rabies, Ptaszek & Bužma a Beat Architects. Vstupenky za čtyři sta korun je možné nakupovat v předprodeji na internetu. Kdo v té době využije možnosti ubytování na zámku, bude mít na festival vstup volný. Vstupné na místě v pátek 300 korun, v sobotu 400 korun, oba dny za 500 korun; do 150 centimetrů vstup zdarma.

Koncerty a divadelní pohádky

KDY: pátek až neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Velkomeziříčské kulturní léto na Náměstí pokračuje a tento víkend přináší koncerty i podívanou pro nejmenší diváky. V pátek od sedmi večer bude znít folk, rock a blues v podání uskupení Dana Fitz a Go. V sobotu se mohou děti těšit hned na dvě divadelní pohádky: O Budulínkovi a Zvířátka a loupežníci. Představení začíná ve tři ho odpoledne. Večer od sedmi hodin zahraje Koňaboj. Kulturní maraton zakončí koncert místní kapely Zahrajem v neděli od sedmi hodin večer.

Festival historického šermu, hudby a tance

KDY: sobota a neděle

KDE: zřícenina hradu Zubštejn

Milovníci historie, rytířů a hudby zamíří o víkendu na zříceninu hradu Zubštejn u Bystřice nad Pernštejnem. V sobotu i v neděli se tam koná XVIII. ročník festivalu historického šermu, hudby a tance. Hudbu zajistí Stella Betula a Subulcus, taneční zážitek Nyx. Doprovodný program nabídne lukostřelecký turnaj, dobovou kuchyni, právo útrpné, věštírnu, řemeslný jarmark ohňovou show a další zážitky. Vystoupí několik skupin historického šermu. Vstupné je dobrovolné.

Americký den na Šiklandu

KDY: sobota

KDE: Zvole nad Pernštejnem, zábavní park Šikland

Zažít atmosféru Ameriky a nevystrčit přitom paty z Vysočiny bude možné o víkendu na Šiklandu, kde se koná Americký den. V sobotu se tak mohou účastníci těšit na sraz amerických aut, vítěze reality show Mistři dílny Michala Barvínka, kapelu James Band, USA mega diskotéku, akční divadla, westernovou show či noční ohňovou show. Chybět nebudou soutěže o hodnotné ceny. Vstupné lze zakoupit ve formě takzvaných Amerikaret, na sobotu za 510 korun za osobu, případně i s ubytováním. Děti od 100 do 140 cm platí vstupné dle ceníku.

Modelářský svět

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 16.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Výsledky mravenčí práce v podobě papírových modelů budou k vidění na Náměstí ve Velkém Meziříčí na výstavě Modelářský svět 2022.

Komentovaná prohlídka

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě

Na přibližně hodinovou procházku Novým Městem na Moravě bude možné vyrazit v neděli od pěti hodin odpoledne. Komentovanou prohlídku města povede průvodce Adam Dostál. Sraz účastníků je v novoměstském informačním centru. Vstupné padesát korun, snížené třicet.

Letní kinematograf bratří Čadíků

KDY: neděle 24. až středa 27. července

KDE: Velká Bíteš, prostranství u kulturního domu

Na filmové léto se mohou těšit lidé ve Velké Bíteši. Od neděle 24. do středy 27. července tam bude na prostranství u kulturního domu promítat Letní kinematograf bratří Čadíků. Začátek filmové projekce je vždy po setmění, zhruba o půl desáté večer. Na programu je v neděli komedie Cesta domů, v pondělí rodinný film Gump – pes, který naučil lidi žít, v úterý komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel a ve středu druhý díl animované komedie Příšerákovi.

Promítání dokumentů

KDY: pondělí 25. července od 21.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Rumunský dokument o pětici žen okolo sedmdesátky, které každoročně tráví dovolenou na venkově. Životní příběhy, zábavné historky, drby i trápení, to všechno diváci poodhalí v pondělí na dvorku Horácké galerie. Tamtéž bude v úterý k vidění snímek Opouštět Počátky o čtveřici mladých lidí, kteří se osamostatňují poté, co opustili brány ústavní péče. Středa 27. července pak přinese dokument Loupežníci lesa o nelegální těžbě masy dřeva po celém světě. Vstupné je osmdesát korun, dokumentární filmy se budou promítat v rámci festivalu Léto s KineDokem a začátek projekce je vždy v devět hodin večer.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Živá hudba a pestrá nabídka kvalitního zboží. Červencové farmářské trhy se na náměstí Republiky konají v sobotu. Začínají jako obvykle už v osm hodin ráno, takže bude možné zde posnídat, dopřát si čerstvou kávu a strávit příjemné dopoledne nejen nakupováním farmářských a regionálních potravin a produktů, ale vychutnat si i živou hudbu a neméně živá setkání.

