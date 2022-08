Pestrý program odstartuje jihlavská metalová kapela Metanoon. Návštěvníky potěší šermířská vystoupení skupin Antares a Carpe Diem. Nebudou chybět ani dobové tance uskupení Růže z Hradce nebo orientální tance v podání Zafirah a maliky. „Tajemství alchymie předvede alchymista Bavor Rodovský a vystoupení s koňmi chystá Přemyslova rota,“ dodala Vlachová.

Samotná bitva potom vypukne kolem půl páté odpoledne. Lidé se stanou svědky bitvy hasištejnského pána s avarskými nájezdníky, jež táhli Evropou na počátku 14. století. Večerní část programu začne v sedm večer hudebním divadlem s Legendou o hradu Hasištejn, následovat bude opět koncert kapely Metanoon. Po setmění propukne ohňová galashow z dílen skupin Novus Origo, In Taberna, Synové Bouře, Dragons fire show a FAJRáci.

V areálu si lidé po celý den mohou nakoupit na tržišti například šperky, medovinu, pochutiny nebo třeba hračky. Po domluvě s organizátory je možné přespat v areálu ve vlastním stanu. Vstupné stojí v pátek 50 korun, v sobotu dají dospělí 120 korun, děti do výše meče to mají zdarma, ostatní do šestnácti let zaplatí 80 korun. Po šesté hodině večer bude platit snížené vstupné.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Mrkvancobraní v Polné

KDY: sobota od 14.30

KDE: Polná, Husovo náměstí

V Polné se koná už sedmý ročník zábavného odpoledne pro všechny generace na Husově náměstí zvané Mrkvancobraní. Místní ukážou, jak dobře jim jdou péct tradiční mrkvánky. Od tří hodin odpoledne vystoupí Polenský Big Band, v půl páté bude vyhlášení soutěže o nejchutnější mrkvánek a v pět hodin potom následuje pořad Felix Holzmann se vrací. Od sedmi večer zahraje The Beatles Revival Kladno a Karel Kahovec. Akci moderují Jirka a Hela z rádia.

Den Muzea techniky

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Telč, Muzeum techniky

Muzeum techniky v Telči slaví v tomto roce desáté výročí od svého otevření. Proto své brány otevře v sobotu od deseti do osmnácti všem, kteří o to budou stát. Organizátor a majitel muzea Aleš Wimmer připravil bohatý doprovodný program se zábavou po celý den. Každou celou hodinu bude slosování vstupenek o jízdu veteránem kolem Telče. Muzeum techniky totiž nabízí ta nejlepší historická auta a předměty.

Léto s párou

KDY: neděle od 14.30 do 18.00

KDE: Třešť, vlakové nádraží

Léto s párou pokračuje v Třešti druhou zábavnou nedělí na hlavním vlakovém nádraží. Na programu bude výletní jízda parním vlakem, doprovodný program v podání Kašparů z Polné, zahraje kapela JCS Salavice a součástí bude i výtvarná dílnička. Po celý den bude možnost prohlédnout si Muzeum Tesla. Vlak z Telče odjíždí v 13.40 a v Třešti bude v 14.27 hodin. Z Třeště odjíždí zpět do Telče v 17.40 hodin.

Havelka opět v Telči

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, zámek

V Telči o víkendu vyvrcholí festival Prázdniny v Telči posledními koncerty. V pátek se na hlavní scéně na zámku představí Vasilův Rubáš s kapelou Buty, v sobotu se o zábavu od půl osmé večer na zámeckém nádvoří postará Milan Samko a Dan Bárta a Illustratosphere. V neděli potom celý festival vyvrcholí koncertem Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Naposledy také na lidi čekají festivalové stánky na náměstí, pohádky v parku u vrby i nocturno v Panském dvoře či menší koncerty na náměstí.

Funkin´Your Soul

KDY: pátek od 18.30 do 20.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Oblíbená jihlavská kapela vystoupí na pódiu na Masarykově náměstí. Lidé se mohou přijít pobavit do centra krajského města, mohou si zatančit a dát si něco dobrého k pití a jídlu.

Třebíčsko

Hudební festival Vandrobraní

KDY: pátek až neděle

KDE: Vladislav, areál sokolovny

ZA KOLIK: pátek 250 Kč, sobota 350 Kč, oba dny 500 Kč

Hudební festival Vandrobraní se koná ve dnech 12. až 14. srpna. V pátek vystoupí Valchagenk, Monopól, Falešná karta a Nezmaři. V sobotu bude pokračovat festival vystoupením kapel Tom Bowling, Dominika, Zkusmeto, Saša Niklíčková, Hajcman, Django Jet, Jaroslav Samson Lenk, A.M.Úlet, Tomáš Kočko & Orchestr. Doprovodný program zahrnuje výtvarný koutek, soutěže pro děti, Hedvika Kuželová – olejomalby, spolek elegantních dam. Vstupné na místě v pátek 250 korun, v sobotu 350 korun, oba dny 500 korun.

Večerní prohlídky zámku v Náměšti

KDY: pátek a sobota, od 18.00 do 22.00

KDE: Náměšť

Dva večery netradičních prohlídek zámku připravovaných spolu s Divadlem historie v pohybu Exulis. Divadelní adaptace volně navazuje na motivy románu Arthura Conana Doyla. Aneb tajemný příběh o záhadné vraždě na blatech v Dartmooru, ve kterém tuhne krev v žilách a bránice se marně brání smíchu. Scénář a režie Jaroslav Vaculík. Vhodné pro diváky od sedmi let. Začátky jednotlivých prohlídek budou v pátek i v sobotu od 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin. Doba trvání prohlídky je zhruba padesát minut. Doporučená rezervace na telefonním čísle: 568 620 319.

Koncert skupiny Buty

KDY: neděle

KDE: zámek Moravské Budějovice

V neděli vystoupí na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích oblíbená ostravská kapela Buty v čele s Radkem Pastrňákem. Začátek koncertu, který je součástí Moravskobudějovického kulturního léta 2022, je v plánu od osmi hodin večer. Zazní oblíbené hity jako Demáček nebo Nad stádem koní. Vstupné v předprodeji 250 korun, na místě 350 korun, ZTP a děti do dvanácti let mají slevu padesát procent.

Posvícení s jarmarkem

KDY: neděle od 10.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou

V neděli 14. srpna se koná v Jaroměřicích nad Rokytnou tradiční posvícení s jarmarkem. Lidé si mohou nakoupit na řemeslných trzích od deseti hodin dopoledne v Odpočinkové zóně. O půl jedenácté začne posvícenská mše svatá na nádvoří zámku. Odpoledne ve čtvrt na čtyři zde zahraje dechová hudba Horanka z Třebíče, od pěti hodin vystoupí Julian Záhorovský s kapelou a od sedmi večer ho vystřídá kapela Mayday. Na prostranství před místní základní školou zahraje Divadlo Na větvi pohádku Zvěřinec pana Ezopa. Posvícení je součástí doprovodného programu Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Brzbohatý a Epoque Chamber Orchestra

KDY: sobota od 20.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámecké nádvoří

Výrazná osobnost české kulturní scény, vynikající hudebník, skladatel, textař, aranžér a také herec, Ondřej G. Brzobohatý a Epoque Chamber Orchestra, soubor špičkových komorních hráčů, vystoupí společně v sobotu 13. srpna na nádvoří jaroměřického zámku v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Letní kino v Dukovanech

KDY: pátek a sobota

KDE: Dukovany, jaderná elektrárna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Letní autokino pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany patří každé léto ke zpestření letních večerů. Každý pátek a sobotu až do konce srpna se lidé mohou těšit na české filmy. Už tento pátek od půl deváté je na programu životopisné drama Zátopek a v sobotu pak Mimořádná událost. Další pátek 19. srpna pak půjde rovnou o dva filmy. Nejprve Známí neznámí a po něm Vyšehrad: Fylm. V sobotu 20. srpna Zbožňovaný a poslední srpnový pátek Tajemství staré bambitky 2 a Srdce na dlani, poslední srpnová sobota bude patřit Třem tygrům. Vstupné je dobrovolné.

Žďársko

Vavřinecká pouť

KDY: od pátku do neděle

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

Vavřineckou pouť budou slavit v Bystřici nad Pernštejnem. Již v pátek se koná na výletišti Pod Horou pouťová zábava se skupinou Metaxa. V sobotu se na Masarykově náměstí koná od deseti hodin Memoriál Františka Proseckého seniora, setkání historických vozidel. Na kruháči v Lažánkách se od pravého poledne koná dětský majáles a od osmi hodin večer Prázdninová rockotéka. V neděli se budou slavit v kostele svatého Vavřince dvě mše svaté, ve tři čtvrtě na osm a v devět hodin ráno. V amfiteátru na masarykově náměstí začnou v deset hodin dopoledne vyhrát dechovky, ve čtyři hodiny odpoledne je bude následovat akrobatická pouliční show, rytířské klání a koncert Lucie Bílé. Pouť nabídne i projížďky na koních, atrakce, jarmark i občerstvení.

Oslavy 150 let SDH Velká Bíteš

KDY: sobota a neděle

KDE: Velká Bíteš

Sto padesát let existence oslaví o víkendu Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš. V sobotu se koná od pěti hodin odpoledne mše svatá za živé a zemřelé hasiče v kostele Narození svatého Jana Křtitele. V neděli se veřejnost seznámí s místní hasičskou minulostí i přítomností, uvidí ukázky hasičů. O půl druhé vyjde od kulturního domu slavnostní průvod. K oslavám zahraje dechová hudba Lesanka. V Městském muzeu bude k vidění také hasičská výstava.

Horácká výstava drobného zvířectva

KDY: sobota a neděle

KDE: Nové Město na Moravě, chovatelský areál za nádražím ČD

Český svaz chovatelů v Novém Městě na Moravě pořádá další ročník tradiční Horácké výstavy drobného zvířectva doplněné o expozici okrasného ptactva. Chovatelský areál za novoměstským nádražím Českých drah se veřejnosti otevře v sobotu od osmi do sedmnácti hodin, v neděli od osmi do patnácti hodin. Na místě bude možné zakoupit i občerstvení, krmiva a drobné chovatelské potřeby. Oceňovaná zvířata budou k prodeji od soboty jedné hodiny odpoledne.

Pouť na kostelíčku

KDY: neděle

KDE: Nové Město na Moravě

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslaví Novoměstští tradiční „Poutí na kostelíčku“. Od devíti do šestnácti hodin bude u katolického hřbitova Jarmark řemeslných výrobků. O půl jedenácté začne mše svatá u hřbitovního kostela. V jedenáct hodin dopoledne se bude hrát v parku před přístavbou první základní školy Pohádka z hadru, tamtéž se koná od dvou hodin odpoledne představení o šíření a hlavně proměnách informací. U K clubu zahraje od čtyř hodin Tata band. Od pátku do neděle se na Vratislavově náměstí také usídlí atrakce.

Velkomeziříčské kulturní léto

KDY: sobota a neděle od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Náměstí ve Velkém Meziříčí opět ožije hudbou. Velkomeziříčské kulturní léto sem tentokrát povede kroky dvou kapel. V sobotu od sedmi hodin večer zahraje kapela mladých hudebníků Thom’s Valley. Neděle bude patřit folku a country s kapelou Litrpul, koncert začíná opět v sedm hodin večer.

Letní kino ve Žďáře

KDY: pátek a sobota

KDE: Žďár nad Sázavou, za domem kultury

Letní kino za domem kultury ve Žďáře nad Sázavou nabídne v pátek filmový maraton s Lavim. Po setmění čeká na návštěvníky nejprve osmdesátiminutový Vyšehrad: Seryjál a poté Vyšehrad: Fylm. V sobotu od čtyř hodin odpoledne zahájí harmonikáři Chlapci z Moravy a večerní animák bude patřit Machu a Šebestové i nejlepší pohádce minulého roku: Tajemství staré bambitky 2. Vstupné dobrovolné, zajištěné bude i občerstvení.

Havlíčkobrodsko

Roztančíme Tančírnu s Eliškou Mlatečkovou

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Roztančíme Tančírnu s Eliškou Mlatečkovou. Tak se jmenuje páteční večer, při kterém zazní swingové, taneční i filmové hity. Začátek je od osmi hodin večer. Barmani budou míchat skvělé letní koktejly. Návštěvníci si budou moci také objednat jídlo z nového jídelního lístku nebo tapasy. Otevřena bude také letní terasa. Možná rezervace na telefonu 569 624 229 nebo přímo v restaturaci. Vstupné je dobrovolné.

Pivovarské slavnosti 2022

KDY: pátek od 13.00 do 22.00

KDE: Chotěboř, travnatá plocha u Zimního stadionu

Pivovarské slavnosti 2022 se konají v sobotu 13. srpna u Zimního stadionu v Chotěboři. Vystoupí Děda Mládek Illegal Band Official, Wohnout, Iné Kafé, Motorband, Cocotte Minute nebo Komunál. Je připravený i bohatý program pro děti.

Nedělní koncerty na náměstí

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi přichází pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer, pouze poslední srpnovou neděli již od tří hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. V neděli 14. srpna vystoupí Ozzy Tribute CZ a 21. srpna kapela Wobčas. Na neděli 28. srpna se mohou těšit i ti nejmenší, čeká na ně zábavný pořad Zpíváme a tančíme s Míšou od čtyř hodin odpoledne. Dále skákací hrad, dětské tetování, balónky a další.

Petrova opravdová přednáška

KDY: pondělí od 18.00

KDE: Chotěboř, Café Kohout

Přednáška Petra Miřátského na téma osobního rozvoje, životní rovnováhy a vnitřní stability se uskuteční v pondělí 15. srpna v Café Kohout od šesti hodin večer. Vstupné je dobrovolné.

Filmové léto 2022

KDY: pondělí 15. až čtvrtek 18. srpna od 21.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, náměstí 9. května

Kinematograf bratří Čadíků zavítá i do Ždírce nad Doubravou. V pondělí bude na programu film Zátopek, v úterý pohádka Tajemství staré babitky II, ve středu Prvok, Šampion, Tečka a Karel a ve čtvrtek zakončí film Cesta domů. Začátky promítání budou od devíti hodin večer. Občerstvení zajištěno.

Pelhřimovsko

Ivan Mládek a Banjo Band + Anatol Svahilec sólo - slam poetry

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, letní scéna u KD Máj

Na slam poetry čili „Poezie vs. show“ v provedení ikony žánru Anatola Svahilce se mohou zájemci těšit v pátek od osmi hodin na letní scéně u Máje. Následovat bude vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu. Asi netřeba dlouze představovat umělce, jehož hity a show jsou dnes již kultovní. Do Pelhřimova přiveze společně s Banjo Bandem i legendy jako Kalamity Jane, Plačkovou a další. Lidé se mohou těšit na hity jako Prachovské skály, Jožin z Bažin, Jez a další, dnes už skoro zlidovělé písně. Vstupné 390 korun v předprodeji, v den konání akce 500 korun.

Den otevřených dveří

KDY: sobota od 10.30 do 18.00

KDE: Klášter Želiv

Kanonie premonstrátů zve na den otevřených dveří v želivském klášteře. A na co se mohou návštěvníci těšit? Otevřené prostory kláštera zdarma po dobu konaní akce, kulturní program nebo komentované prohlídky kláštera, kostela Narození Panny Marie či prohlídky pivovaru. Jedinečný den pro návštěvu našeho kláštera a poznání zakoutí a odkazu našich předků v klášteře. Akce je vhodná i pro děti. Vstup je zdarma.

Kámenské hradohraní

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

O víkendu ožije hrad Kámen tradičním Kámenským hradohraním. Na své si přijdou především rodiny s dětmi. Letos se tématem akce stane rok 1667, kdy statečný a urozený rytíř Jan Kryštof Malovec z Malovic se svou druhou manželkou Marií Veronikou Švihovskou z Rýzmberka začali s přestavbou kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně. Po celý víkend se mohou lidé těšit na šermířská vystoupení, sokolníka s dravci a sovami, hry pro děti a za dobrého počasí na skákací hrad. Po oba dny budou všechny hradní expozice přístupné od 10 do 17 hodin bez doprovodu průvodců.

Letní Platforma Humpolec

KDY: sobota a neděle

KDE: Humpolec, park Stromovka

V parku Stromovka nabídne opět Letní Platforma Humpolec oblíbený sobotní brunch. Tentokrát přijedou do Humpolce skvělé italské pokrmy v roztomilém foodtrucku. Začátek akce je od půl jedenácté dopoledne. Jako doprovodný program zahraje Ilegumova divadelní společnost představení pro děti s názvem Bílá kočička. Začátek je od jedenácti hodin. V neděli v parku zahraje od dvou hodin odpoledne Malá Muzika z Pelhřimova. Ke známým lidovým písním v aranžmá pro malou dechovku kapela potěší i oblíbenými písněmi současné populární hudby.

Prvorepublikové odpoledne

KDY: neděle od 13.00

KDE: Počátky, letohrádek sv. Vojtěch

Zájemci si mohou užít krásné odpoledne v letohrádku svatý Vojtěch v Počátkách. Lidé se přenesou do doby vybraného chování, slušeného vychování, krásné módy a kvalitní zábavy. V programu nebudou chybět stánky s ukázkou řemesel, vystoupením paní Josefíny, dále se lidé mohou těšit na komentovanou dobovou módní přehlídku a živou stylovou hudbu v podání kapely Color Jazz. Vstupné je dobrovolné.